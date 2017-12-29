У новорічному привітанні "Чорного дзеркала" з’явився Путін, Мей і Цукерберг: курйозне відео

Стрімінговий сервіс Netflix поділився новорічним відео в стилістиці фільму "Чорне дзеркало". У відеоролику можна побачити кадри з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, творцем Фейсбук Марком Цукербергом, президентом Росії Володимиром Путіним, роботами, сутичками активістів з поліцією.

Відповідне відео з’явилось на офіційному Youtube-каналі Netflix 29 грудня.

"Є тільки один спосіб попрощатися з 2017-м", – йдеться в описі відеоролику.

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У відеопривітанні показані реальні події 2017 року, які перемішали з подіями серіалу. На фоні звучить відома пісня групи "Abba" "Happy New Year". Але найцікавішою деталлю відеоролику стало новорічне звернення президента РФ Володимира Путіна, яке починається словами "Дорогі жителі Америки". Окрім цього, творці серіалу зібрали найкурйозніші моменти року, які сколихнули світ.

"Чорне зеркало" новорічне привітання: відео дивитись онлайн

Нагадаємо, що стрічка "Чорного дзеркала" отримає продовження, однак у паперовому варіанті, – творець проекту Чарлі Брукер планує випустити три томи.

Довідка: "Чорне дзеркало" – це серіал-антиутопія, який висміює вплив технологій на людські відносини. У ньому показані негативні сторони тих чи інших аспектів, від залежності людей від "лайків" і рейтингів до надто глибокого занурення у віртуальну реальність.