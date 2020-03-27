У Нью-Йорку встановили мобільні морги: вперше після теракту 11 вересня – фото
На вулицях найбільшого міста США, Нью-Йорка, встановили мобільні морги. Там тимчасово зберігатимуть тіла померлих, зокрема, – й від Covid-2019.
Декілька перших моргів вже встановили поблизу двох лікарень міста. Про це інформує CNN.
Зверніть увагу Коронавірус у США: у Нью-Йорку госпіталізують лише "найважчих", по двоє в одну палату
Трейлери-рефрижератори, які використовуватимуть як імпровізовані морги, вже 27 березня розташували біля двох лікарень. Це відбувається на тлі росту летальних випадків від Covid-2019 у США,
– мовиться у повідомленні.
Подібні тимчасові морги сигналізують про історичний виклик через кризу в галузі охорони здоров'я.
Рефрижератори для тіл на вулицях Нью-Йорка / Фото Getty images
В Офісі головного судмедексперта Нью-Йорка Аї Ворті-Девіс повідомили: рефрижератори почнуть використовувати після перевищення ліміту місткості моргів, які розташованих у шпиталях. Їх використовуватимуть не конкретно для померлих через коронавірус, але й для того, щоб розвантажити лікарняні морги, якщо вони будуть переповнені.
Мобільні рефрижератори для тіл на вулицях Нью-Йорка / Фото Getty images
Востаннє мобільні морги на вулицях Нью-Йорка встановлювали 11 вересня 2001 року / Фото Getty images
Один такий трейлер разом із розміщеними поряд мобільними наметами вміщує від 3500 до 3600 тіл. Нью-Йорк має 45 таких рефрижераторів.
Увага! Востаннє влада Нью-Йорка вживала такі радикальні заходи після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Тоді офісу міської судової експертизи доручили виявити десятки тисяч решток тіл з 2 753 осіб, які загинули в результаті теракту та руйнування Веж-близнюків.
Яка ситуація з коронавірусом у США? Дуже несприятлива. За минулу добу, 26 березня, кількість інфікованих Covid-2019 там зросла на 14 тисяч нових випадків. Відтак, США обігнали Китай та Італію за кількістю хворих на коронавірус Covid-2019.
Станом на 27 березня відомо про щонайменше 85 755 підтверджених випадків недуги у США, 1304 людини померли.
Найгірша ситуація у Нью-Йорку. Там госпіталізують лише "важких" пацієнтів, в одну палату (бокс) поміщають 2 людей. У штаті Нью-Йорк від коронавірусу померли вже 385 людей.
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