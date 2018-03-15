У Нью-Йорку встановили скульптуру останнім білим носорогам на планеті: фото, відео

У Нью-Йорку присвятили скульптуру трьом останнім північним білим носорогам на планеті. Вона дістала символічну назву "Останні троє".

Створили арт-об'єкт двоє скульпторів з Австралії – Джулія та Марк Шатнери, пише Untapped Cities.

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Скульптура зображує трьох носорогів. Самець білого носорога Судан тримає на своїй спині дочку Наїін, а та в свою чергу онучку Судана Фату.

I run across Astro Place almost everyday as I try to catch the 6 train to work, todays encounter had three unexpected visitors. #TheLastThree #AstroPlace #RhinoSculpture https://t.co/MeKLY3KIPx pic.twitter.com/Opk3Lilk4D — Kaelin Sprawls (@ksprawls) 14 березня 2018 р.

"Останні троє" з виду північних білих носорогів наразі живуть у заповіднику в Кенії. Решта представників виду зникла через браконьєрство.

Вчені активно працюють над збереженням виду, проте повністю відтворити вид не вдасться. Бо навіть якщо і збережуть генетичний матеріал зникаючих носорогів, відтворювати вид доведеться за допомогою іншого підвиду непарнокопитних.

Дивіться відео створення скульптури "Останні троє"