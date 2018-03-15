У Нью-Йорку встановили скульптуру останнім білим носорогам на планеті: фото, відео
У Нью-Йорку присвятили скульптуру трьом останнім північним білим носорогам на планеті. Вона дістала символічну назву "Останні троє".
Створили арт-об'єкт двоє скульпторів з Австралії – Джулія та Марк Шатнери, пише Untapped Cities.
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Скульптура зображує трьох носорогів. Самець білого носорога Судан тримає на своїй спині дочку Наїін, а та в свою чергу онучку Судана Фату.
"Останні троє" з виду північних білих носорогів наразі живуть у заповіднику в Кенії. Решта представників виду зникла через браконьєрство.
Вчені активно працюють над збереженням виду, проте повністю відтворити вид не вдасться. Бо навіть якщо і збережуть генетичний матеріал зникаючих носорогів, відтворювати вид доведеться за допомогою іншого підвиду непарнокопитних.
Дивіться відео створення скульптури "Останні троє"