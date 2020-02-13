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      У Одесі із зоопарку втік кінь: курйозне відео

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      / Соцмережі

      Напередодні з одеського зоопарку втік кінь на ім'я Боня. Впіймати жеребця так і не вдалося, та через деякий час він сам повернувся на територію звіринця.

      Відповідне відео на своїй фейсбук-сторінці опублікував очевидець Володимир Самайчук.

      Читайте також: Хазяї натягнули на кота маску, щоб захистити від коронавірусу: тваринка стала мемом

      Скакун "влаштував забіг" у Преображенському парку. У зоопарку ж розповіли, що фактично Боня є їх працівником: він допомагає розвозити корм для тварин.

      У Одесі із зоопарку втік кінь: дивіться відео


      До слова, нещодавно українські прикордонники похизувалися службовим собакою-патріотом на прізвисько Лед. Вони навчили чотирилапого відповідати (гавкати) на вітання "Слава Україні".

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Світ тварин Новини Одеси Новини України
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