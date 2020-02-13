У Одесі із зоопарку втік кінь: курйозне відео

Напередодні з одеського зоопарку втік кінь на ім'я Боня. Впіймати жеребця так і не вдалося, та через деякий час він сам повернувся на територію звіринця.

Відповідне відео на своїй фейсбук-сторінці опублікував очевидець Володимир Самайчук.

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Скакун "влаштував забіг" у Преображенському парку. У зоопарку ж розповіли, що фактично Боня є їх працівником: він допомагає розвозити корм для тварин.

У Одесі із зоопарку втік кінь: дивіться відео



До слова, нещодавно українські прикордонники похизувалися службовим собакою-патріотом на прізвисько Лед. Вони навчили чотирилапого відповідати (гавкати) на вітання "Слава Україні".