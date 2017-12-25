У Одесі на будівлях єврейської спадщини з’явилися антисемітські написи: фото

Написи образливого антисемітського змісту з'явилися на низці будівель Одеси, так чи інакше пов'язаних з єврейською діаспорою.

За даними видання "Таймер", на будівлі обласного архіву (на фото згори), яке у минулому було синагогою і яке планують передати єврейській громаді "Хабад Шомрей Шабос", з'явився напис "Геть жидів, Україна для українців!"

Читайте також: Невідомі осквернили пам'ятник бійцям АТО в Одесі: фото

#Одесса В Одессе сегодня возле еврейских центров появились вот такие надписи. Скоро начнутся погромы! pic.twitter.com/EBdfLDfoXi — Borbhas Misteryo (@b_misteryo) 25 грудня 2017 р.

А на вході в Музей Голокосту на Великій Арнаутській написали "Перший тост – за Холокост!".

Антисемітські написи в Одесі