У Одесі на будівлях єврейської спадщини з’явилися антисемітські написи: фото
01:12, сьогодні 155 Читать новость на русском
Написи образливого антисемітського змісту з'явилися на низці будівель Одеси, так чи інакше пов'язаних з єврейською діаспорою.
За даними видання "Таймер", на будівлі обласного архіву (на фото згори), яке у минулому було синагогою і яке планують передати єврейській громаді "Хабад Шомрей Шабос", з'явився напис "Геть жидів, Україна для українців!"
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А на вході в Музей Голокосту на Великій Арнаутській написали "Перший тост – за Холокост!".
Антисемітські написи в Одесі
Джерело: 24 Канал
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