У Одесі попрощалися зі загиблим у гучній ДТП мажором

22-річний син місцевого бізнесмена Шаміль Гаджиєв влаштував гонку вулицями Одеси зі ще одним водієм. Та хлопець не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у припарковане авто Hyundai Sonata. Після удару авто викинуло на опору лінії електропередач й воно загорілося.

На перших кадрах після страшної ДТП в Одесі видно, як при дорозі палає розтрощений позашляховик. Навкруги розкидані уламки автомобіля, на узбіччі стоїть швидка, а медики намагаються реанімувати водія.

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Брат Ібрагим Гаджиєв загиблого не приховує, що той любив поганяти на швидкості.

Цього не повинно було трапитися. Всі говорять, що Шаміль винен. Ніхто його не жаліє. Не розумію, як можна говорити так про людину, яка загинула,

– наголосив він.

Шаміль Гаджиєв – син Газанфара Гаджиєва, якому належить нічний клуб Bono в Аркадії, елітному районі Одеси, а також брат Раміля Гаджиєва –чемпіона світу з боксу. 25 березня зі загиблим у ДТП попрощалися в Арабському культурному центрі.



Прощання з Гаджиєвим у Одесі

33-річна загибла Вікторія Кравченко – молодша донька Валерія Кравченка, власника відомої у місті клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". В жінки залишилися двоє дітей, з нею прощатимуться 26 березня.

Тим часом, в поліції за фактом порушення правил дорожнього руху відкрили кримінальне провадження. За кермом Porsche, який їхав поруч із ВМВ, за неофіційною інформацією, міг бути 26-річний екс-депутат Одеської міської ради та голова ради директорів будівельної компанії ЗАРС Георгій Бочоришвілі.



Георгій Бочоришвілі

До речі, такі перегони в Одесі відбуваються ледь не щовечора. Півроку тому в Одесі під час незаконних перегонів загинули двоє людей, один з водіїв вилетів на зупинку громадського транспорту. За порядком на дорогах мала б стежити поліція. Однак, місцеві правоохоронці й самі беруть участь перегонах.