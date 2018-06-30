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У Одесі пожежники рятували квартиру, яка була вщент захаращена побутовим сміттям

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Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі, яка була вщент захаращена побутовим сміттям
Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі, яка була вщент захаращена побутовим сміттям / Фото прес-служби ДСНС

У Одесі 29 червня рятувальники ліквідували пожежу в квартирі, яка була вщент захаращена побутовим сміттям. Пожежа виникла у будинку, що на вулиці Пушкінська у квартирі на третьому поверсі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. 

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Для доступу до джерела горіння рятувальники встановили три висувні трьох колінні драбини та через вікна розпочали розбір завалу із сміття і проливку площі квартири. Водночас, через вхідні двері за участю мешканців будинку проводилось вилучення і винос побутового сміття на подвір'я,
– розповіли у ДСНС.

За словами рятувальників, була загроза розповсюдження вогню з квартири на горищне приміщення, але завдяки своєчасним діям вдалось не допустити розповсюдження пожежі по пустотам і дерев'яним конструкціям будинку.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.


Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі


За словами рятувальників, квартира була вщент захаращена побутовим сміттям 
 

Теги: Новини України Фотоновини ДСНС Новини Одеси Пожежа
Джерело: 24 Канал
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