У Одесі пожежники рятували квартиру, яка була вщент захаращена побутовим сміттям

У Одесі 29 червня рятувальники ліквідували пожежу в квартирі, яка була вщент захаращена побутовим сміттям. Пожежа виникла у будинку, що на вулиці Пушкінська у квартирі на третьому поверсі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

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Для доступу до джерела горіння рятувальники встановили три висувні трьох колінні драбини та через вікна розпочали розбір завалу із сміття і проливку площі квартири. Водночас, через вхідні двері за участю мешканців будинку проводилось вилучення і винос побутового сміття на подвір'я,

– розповіли у ДСНС.

За словами рятувальників, була загроза розповсюдження вогню з квартири на горищне приміщення, але завдяки своєчасним діям вдалось не допустити розповсюдження пожежі по пустотам і дерев'яним конструкціям будинку.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.



Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі