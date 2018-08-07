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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Одесі вперше в історії України можуть посадити у в'язницю за жорстоке поводження з тваринами

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Жорстоке поводження з тваринами карається Законом
Жорстоке поводження з тваринами карається Законом / Фото з відкритих джерел

Співробітники Київського відділу поліції Одеси оголосили громадянину про підозру у злочині за частиною 3 статті 299 ККУ – мова йде про жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці звернулися до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подібне відбувається перше в історії України, адже до 2017 року за подібні злочини закон передбачав лише штраф.

Про це повідомило інформаційне агентство Interfax-Україна.

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Як повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, суд задовольнив клопотання поліції та обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Нова редакція ККУ передбачає покарання за подібні злочини до восьми років позбавлення волі.

Він наголосив, що це стало можливим і завдяки громадянській позиції активістів організацій із захисту тварин та їх співпраці з правоохоронними органами. До того ж, поліція виявила послідовнну позицію у цьому питанні, разом з місцевою прокуратурою.

Нагадаємо, у 2012 році Олексія Святогора відправили за ґрати на чотири роки за вбивство понад 100 тварин. Це був показовий процес, коли вперше наповну спрацював Закон України "Про жорстоке поводження з тваринами".

Теги: Кримінальні новини Новини Одеси світ тварин
Джерело: 24 Канал
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