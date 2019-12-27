У Одесі заплатили 60 тисяч гривень за рекламу, яка зібрала 16 лайків

У грудні Одеський департамент культури заплатив понад 100 тисяч гривень за просування бренду міста у інтернеті. З них – 60 тисяч гривень за рекламу відео про Одесу в фейсбуці.

Попри такі суми, реклама виявилася малоефективно, вважає місцеве медіа Думская.

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Днями у відомстві уклали два договори з приватним підприємством "Вакантур" – переможцем двох тендерів.



За 60 тисяч гривень вони опублікували відео "Зима в Одесі" на сторінці міжнародної організації "Дунайський центр впливу". На цей час ролик набрав 16 вподобань.





За розміщення цієї публікації заплатили 60 тисяч гривень / Скріншот з фейcбуку



Також "Вакантур" отримав 20 тисяч гривень з держбюджету за рекламу участі Одеси у міжнародній туристичній виставці "ITB ASIA 2019".



А ще, 12 грудня Одеський департамент культури заплатив 24 тисячі гривень фізичній особі-підприємцю Владиславу Твердохлібу за просування та популяризацію Одеси на сторінці департаменту "Visit Odessa" в фейсбуці. Лише за редагування помилок у текстах, які надаватиме департамент, заплатили 5 тисяч гривень з держбюджету.





У кошторисі чітко видно, за які послуги департамент заплатив 24 тисячі гривень / Скріншот з Prozorro

