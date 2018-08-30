У одному із сіл Нової Зеландії хочуть заборонити котів

У селищі Омауї в Новій Зеландії екологи пропонують заборонити кішок. Така ініціатива має захистити від хижаків рідкісних птахів, які водяться у цих краях.

Про це інформує BBC.

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За ініціативою, власники кішок в Омауї будуть змушені зареєструвати своїх домашніх улюбленців та встановити спеціальний чіп. Після смерті тварини власникам не дозволять заводити нового кота,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кішки несуть відповідальність за загибель мільярдів птахів і ссавців щорічно, тому кожен, хто не дотримується правил, отримає повідомлення, перш ніж влада "сама прибере" домашніх улюбленців.

Чиновники в Омауї кажуть, що захід справді є виправданим, оскільки камери у селищі зафіксували котів під час полювання, вони чатували на птахів, комах та плазунів на цій території.