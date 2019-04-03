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      У одному з готелів Києва знайшли тіло молодої дівчини

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      У одному з готелів Києва знайшли тіло молодої дівчини
      У одному з готелів Києва знайшли тіло молодої дівчини / Інформатор

      3 квітня у City Hotel, що розташований за адресою Богдана Хмельницького, 56а, виявили тіло дівчини. Правоохоронцям вдалося встановили, що вбита працювала діджеєм в клубі.

      Тіло дівчини лежало на ліжку в одній з кімнат готелю, передає "Інформатор".

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      Відомо, що дівчині було 19 років, вона проживала у Маріуполі. 

      Вночі діджейка познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими і потрапила до готелю. Вже зранку її знайшли мертвою. Зазначається, що слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявили.

      Готель CityHotel
      Готель City Hotel у Києві

      На місці працювали екіпажі патрульної поліції, а також слідчо-оперативні групи Шевченківського району та головного управління Києва. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Жертви Новини Києва Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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