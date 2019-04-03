У одному з готелів Києва знайшли тіло молодої дівчини

3 квітня у City Hotel, що розташований за адресою Богдана Хмельницького, 56а, виявили тіло дівчини. Правоохоронцям вдалося встановили, що вбита працювала діджеєм в клубі.

Тіло дівчини лежало на ліжку в одній з кімнат готелю, передає "Інформатор".

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Відомо, що дівчині було 19 років, вона проживала у Маріуполі.

Вночі діджейка познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими і потрапила до готелю. Вже зранку її знайшли мертвою. Зазначається, що слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявили.



Готель City Hotel у Києві

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, а також слідчо-оперативні групи Шевченківського району та головного управління Києва. Подробиці інциденту з'ясовуються.