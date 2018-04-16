У окупованому Сімферополі спалили фото Трампа, Макрона і Мей через ракетні удари по Сирії

У Сімферополі 15 квітня відбулася акція протесту проти ракетного удару США, Франції та Великобританії по Сирії. Фото лідерів цих країн учасники протесту спалили.

Спалювання портретів Дональда Трампа, Еммануеля Макрона і Терези Мей відбувалося на центральній площі Сімферополя.

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Про це на сторінці в Facebook повідомив депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек.

"Звичайно, західні лідери, швидше за все, не побачать сьогоднішній флешмоб – їм повідомлять, що "все спокійно" і "перемога за нами". Але це омана. Сьогоднішня акція в Сімферополі показала, що догідливо заглядати їм в рот ніхто не буде, а міжнародне право і західна демократія з кожним днем ​​втрачає рейтинги в очах кримської молоді" – написав Бальбек.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.