У Пакистані група озброєних бойовиків напала на п’ятизірковий готель: звідти чути постріли

В пакистанській провінції Белуджистан група із щонайменше 3 озброєних бойовиків увірвалася у 5-зірковий готель Pearl Continental. Це – один із найпопулярніших готелів серед закордонних туристів та бізнесменів у цьому регіоні. Наразі звідти чути звуки пострілів.

Влада Пакистану переконує, що ще до того, як озброєні зловмисники увірвалися в готель, місцевих та іноземних гостей встигли евакуювати у безпечне місце. Проте, скільки цивільних осіб залишилися у готелі – невідомо, передає BBC. Натомість, є інформація про щонайменше одну жертву теракту.

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Регіон Белуджистан, у якому стався і триває збройний напад, є найбіднішим у Пакистані. Водночас, цей регіон став центром багатомільярдного китайського інвестиційного проекту. Це – не до вподоби кільком екстремістським угрупованням, які діють у Белуджистані. Вони заявляють, що проект не приносить жодної користі місцевому населенню.

Так, у Белуджистані діють такі екстремістські угруповання, як: пакистанський Талібан, сепаратистська організація Визвольна армія Белуджистану та екстремістська сунітська група Лашкар-е-Джангві.



Напад на готель стався у місті Гвадар, що в пакистанському регіоні Белуджистан: карта