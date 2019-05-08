У Пакистані стався теракт біля храму: 8 загиблих, 24 поранених (моторошні фото та відео)
У пакистанському місті Лахор зранку 8 травня пролунав вибух. Внаслідок цього щонайменше восьмеро людей загинули, 24 – отримали поранення.
Серед загиблих — п'ятеро правоохоронців, зазначили у виданні Al Jazeera.
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Вибух був націлений саме на поліцейську машину, яка перебувала поблизу храму Дата Дарбар.
Що відомо про Дата Дарбар? Одна з головних святинь країни та місце захоронення суфійського святого Абула Хасана Алі Хаджвері. Щодня храм відвідують тисячі людей.
У 2010 році внаслідок теракту там загинуло 42 людини, десятки зазнали поранень. Після цього святиня перебувала під посиленою охороною.
На відео, яке опублікували у соцмережах очевидці трагедії, видно уламки автомобіля поліцейських, розкидані перед храмом.
Наразі місцева поліція з'ясовує, був це саморобний вибуховий пристрій чи напад смертника.
За даними декількох ЗМІ, відповідальність за вибух взяв на себе пакистанский рух "Талібан".
Що відомо про "Талібан"?Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.
З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль Каїда".
Зазначимо, що наприкінці 2018 року під час сутичок з талібами загинули багато людей в Афганістані.