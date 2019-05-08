У Пакистані стався теракт біля храму: 8 загиблих, 24 поранених (моторошні фото та відео)

У пакистанському місті Лахор зранку 8 травня пролунав вибух. Внаслідок цього щонайменше восьмеро людей загинули, 24 – отримали поранення.

Серед загиблих — п'ятеро правоохоронців, зазначили у виданні Al Jazeera.

Читайте також: Загиблого пакистанця, який намагався знешкодити новозеландського терориста, нагородять посмертно

Вибух був націлений саме на поліцейську машину, яка перебувала поблизу храму Дата Дарбар.

Що відомо про Дата Дарбар? Одна з головних святинь країни та місце захоронення суфійського святого Абула Хасана Алі Хаджвері. Щодня храм відвідують тисячі людей.



У 2010 році внаслідок теракту там загинуло 42 людини, десятки зазнали поранень. Після цього святиня перебувала під посиленою охороною.

На відео, яке опублікували у соцмережах очевидці трагедії, видно уламки автомобіля поліцейських, розкидані перед храмом.

Very Sad News :

Blast near Police van standing near Data Darbar, 4 people expired and 15 injured.#LahoreBlast pic.twitter.com/zyNkiEueHp — Anas Saeed (@anussaeed1) 8 травня 2019 р.

Наразі місцева поліція з'ясовує, був це саморобний вибуховий пристрій чи напад смертника.

#LahoreBlast location and target symbolic in the heart of pakistan. Ajit doval and associates behind this blast beyond any doubt. Thoughts and prayers with the families of shuhada. pic.twitter.com/81yonFfTOF — Brigadier Masud Ahmad Khan - Retd (@MasudAKhan6) 8 травня 2019 р.

За даними декількох ЗМІ, відповідальність за вибух взяв на себе пакистанский рух "Талібан".

Що відомо про "Талібан"?Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.



З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль Каїда".

Зазначимо, що наприкінці 2018 року під час сутичок з талібами загинули багато людей в Афганістані.