У Пакистані троє смертників ледь не підірвали консульство, проте є загиблі

Зранку 23 листопада троє смертників намагалися проникнути в консульство Китаю в пакинстанському місті Карачі. Поліція застрелила їх ще до входу в будівлю.

Про це повідомляє U.S.News

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Більше того, окрім смертників, під час нападу загинули щонайменше двоє офіцерів поліції. Міністр закордонних справ Шах Махмуд Куреші повідомив, що всі працівники консульства вже у безпеці.

За напад вже взяла відповідальність воєнізована сепаратистська організація "Визвольна армія Белуджістану". Члени організації виступають проти використання Китаєм природних ресурсів Пакистану на південному заході країни.

Rangers in action at the Chinese Consulate terror attack scene. pic.twitter.com/9wOrNN16Um — Sabena Siddiqi (@sabena_siddiqi) 23 листопада 2018 р.