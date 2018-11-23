У Пакистані троє смертників ледь не підірвали консульство, проте є загиблі
Зранку 23 листопада троє смертників намагалися проникнути в консульство Китаю в пакинстанському місті Карачі. Поліція застрелила їх ще до входу в будівлю.
Про це повідомляє U.S.News
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Більше того, окрім смертників, під час нападу загинули щонайменше двоє офіцерів поліції. Міністр закордонних справ Шах Махмуд Куреші повідомив, що всі працівники консульства вже у безпеці.
За напад вже взяла відповідальність воєнізована сепаратистська організація "Визвольна армія Белуджістану". Члени організації виступають проти використання Китаєм природних ресурсів Пакистану на південному заході країни.
Джерело: 24 Канал
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