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      У ПАР павіан з маленьким левеням відтворив сцену з культового "Короля лева": фото

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      Павіан та левеня / Курт Шульц, AP

      У Національному парку Крюгера, що у Південно-Африканській Республіці фотографу вдалося зафіксувати момент, що точнісінько повторює кадри з культового мультика "Король лев". Йдеться про сцену, коли павіан Рафікі показує мешканцям савани маленьке левеня Сімбу.

      Так, фотограф Курт Шульц, який вже понад 20 років фотографує тварин у дикій природі, вперше побачив, як примат дбайливо піклується про дитинча іншого виду. Йому вдалося зняти, як павіан несе у лапах левеня, передає AP.

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      Павіан доглядав за левеням так, ніби це було дитинча мавпи. При цьому, павіан, який схопив на землі левеня і затягнув його на дерево, був самцем,
      – розповів фотограф.


      Примат турботливо дбає про маленьке левеня/ фото Курт Шульц

      Він додав, що маля виглядало зневодненим і навряд зможе вижити. Взагалі – дуже часто павіани вбивають маленьких левенят та дитинчат леопардів, оскільки після того, як ці хижаки виростають, то становлять для них неабияку загрозу.

      Втім, у цьому випадку фотограф побачив справжній вияв турботи у павіана.

      Нагадує мультик? Фото Курта Шульца/ кадр із мультику "Король лев"

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Курйозні новини
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