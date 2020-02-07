У ПАР павіан з маленьким левеням відтворив сцену з культового "Короля лева": фото

У Національному парку Крюгера, що у Південно-Африканській Республіці фотографу вдалося зафіксувати момент, що точнісінько повторює кадри з культового мультика "Король лев". Йдеться про сцену, коли павіан Рафікі показує мешканцям савани маленьке левеня Сімбу.

Так, фотограф Курт Шульц, який вже понад 20 років фотографує тварин у дикій природі, вперше побачив, як примат дбайливо піклується про дитинча іншого виду. Йому вдалося зняти, як павіан несе у лапах левеня, передає AP.

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Павіан доглядав за левеням так, ніби це було дитинча мавпи. При цьому, павіан, який схопив на землі левеня і затягнув його на дерево, був самцем,

– розповів фотограф.



Примат турботливо дбає про маленьке левеня/ фото Курт Шульц

Він додав, що маля виглядало зневодненим і навряд зможе вижити. Взагалі – дуже часто павіани вбивають маленьких левенят та дитинчат леопардів, оскільки після того, як ці хижаки виростають, то становлять для них неабияку загрозу.

Втім, у цьому випадку фотограф побачив справжній вияв турботи у павіана.

Нагадує мультик? Фото Курта Шульца/ кадр із мультику "Король лев"