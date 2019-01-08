У ПАР зіткнулися два потяги, є загиблі та сотні постраждалих: фото з місця трагедії

8 січня у Південно-Африканській Республіці у місті Преторія зіткнулись два потяги на залізничній станції Mountain View. Внаслідок інциденту четверо людей загинули, понад 200 осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє Africa Feeds з посиланням на дані місцевої влади.

Читайте також: В Індії автобус зі школярами впав у прірву: є жертви – фото з місця події

On the scene of this morning's train accident at the Mountain View Station. It is confirmed that 4 people have passed on, our heartfelt condolences to the families. pic.twitter.com/wjm451Z2jI — Solly Msimanga (@SollyMsimanga) 8 січня 2019 р.

Видання IOL зазначає, що під час лобового зіткнення один з потягів був нерухомим. Очевидно, потяг, який прибував на станцію, врізався у той, що тільки чекав на відправлення. Чи причина в недотриманні розкладу – поки невідомо.

На місці аварії працюють 50 "швидких". Деяких людей довелось рятувати з-під самого потягу. Частину постраждалих госпіталізували. Хтось діставався найближчих лікарень самостійно.

"Все, що я пам'ятаю перед тим, як прокинутися на підлозі потяга, це довгий дзвін, за яким був вибух", – розповіла одна з постраждалих.