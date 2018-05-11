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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У параді до Дня перемоги в Донецьку брав участь озброєний підрозділ із Південної Осетії, – ОБСЄ

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У параді до Дня перемоги в Донецьку брав участь озброєний підрозділ із Південної Осетії, – ОБСЄ
У параді до Дня перемоги в Донецьку брав участь озброєний підрозділ із Південної Осетії, – ОБСЄ / rian.com.ua

Спеціальна місія ОБСЄ спостерігала за урочистими заходами, які відбувалися в Україні до Дня перемоги над фашизмом. Зокрема, в окупованих Донецьку та Луганську спостерігачі місії помітили, що у парадах брали участь озброєні формування, які проходили маршем разом із дітьми. Також на вулиці міст виставили важке озброєння.

У Луганську спостерігачі бачили парад за участю приблизно 1 000 озброєних членів збройних формувань, вишикуваних у 10 колон, і близько 140 неозброєних дітей (віком 12–15 років), вишикуваних у 2 колони, повідомляють у звіті СММ ОБСЄ.

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За парадом у Луганську спостерігали приблизно 25 – 30 тисяч осіб. Після нього керівники збройних формувань виступили з промовами. Упродовж всього дня в центрі міста було виставлене важке озброєння. На Театральній площі в центрі міста спостерігачі бачили групу з приблизно 20 іспаномовних осіб, яких супроводжували особи з плакатом, який свідчив, що вони є представниками Компартії Російської Федерації,
– йдеться у матеріалі.

Наприкінці параду у Луганську пройшов марш "Безсмертного полку" за участю людей, що тримали зображення загиблих під час різних конфліктів, переважно за часів Радянського Союзу, зокрема і під час Другої світової війни.

У Донецьку Місія спостерігала за парадом за участю приблизно 5 – 6 тисяч озброєних членів збройних формувань, які були вишикувані у приблизно 50 колон (дві колони жінок, а решта здебільшого чоловіків), а також колона з 70 озброєних чоловіків, які на параді представили як підрозділ із Південної Осетії. Упродовж всього дня в центрі міста було виставлене важке озброєння. Зокрема, команда СММ також бачила дві модифіковані вантажівки військового типу. За словами керівників збройних формувань, це були РСЗВ, виготовлені в окупованих районах Донецької області.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку 9 травня російські окупаційні сили провели військовий парад з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні. У параді в центрі міста взяли участь представники окупаційних військ Росії.
 

Теги: Новини політики Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Новини Донецька ОБСЄ 9 травня
Джерело: 24 Канал
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