У Парижі сталася різанина: є постраждалі
У центрі Парижа чоловік, озброєний ножем, атакував перехожих. Унаслідок нападу семеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
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Напад стався у ніч на 10 вересня поблизу кінотеатру в 19-му окрузі міста. Місцеве видання Le Parisien зазначає, що серед постраждалих є двоє британських туристів. Поліція не вважає це терористичною атакою.
Видання повідомляє, що нападник – родом з Афганістану. Правоохоронці не повідомляють прізвищ постраждалих.
Підозрюваного у нападі затримали. Очевидці повідомляють, що нападник був також озброєний арматурою.
Нагадаємо, раніше в передмісті Парижу чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих, убивши та серйозно поранивши двох інших.