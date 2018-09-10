У Парижі сталася різанина: є постраждалі

У центрі Парижа чоловік, озброєний ножем, атакував перехожих. Унаслідок нападу семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

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Напад стався у ніч на 10 вересня поблизу кінотеатру в 19-му окрузі міста. Місцеве видання Le Parisien зазначає, що серед постраждалих є двоє британських туристів. Поліція не вважає це терористичною атакою.

Видання повідомляє, що нападник – родом з Афганістану. Правоохоронці не повідомляють прізвищ постраждалих.

Підозрюваного у нападі затримали. Очевидці повідомляють, що нападник був також озброєний арматурою.

#UPDATE: A judicial source saying police in #France have arrested a man who injured seven people in a knife attack in #Paris and there is no initial sign the attack is linked to terrorism pic.twitter.com/enFaNb0eKg — M N A (@mnaEN) 9 вересня 2018 р.

Нагадаємо, раніше в передмісті Парижу чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих, убивши та серйозно поранивши двох інших.