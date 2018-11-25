У Парижі вшанували пам'ять жертв Голодомору: фото

У неділю, 25 листопада, у Парижі під Тріумфальною Аркою представники громадських організацій, які були засновані у Франції українцями та французами українського походження, покладали квіти у пам'ять про жертв Голодомору.

Про це повідомив кореспондент "Громадського".

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Пам'ять жертв Голодомору прийшли вшанувати також посол України Олег Шамшур та єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого у Парижі Борис Гудзяк.



Париж



Вшанування пам'яті жертв Голодомору

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

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