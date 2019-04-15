У Парижі загорівся Нотр-Дам: фото, відео
У Парижі сталася пожежа у всесвітньо відомому Нотр-Дамі. У соборі паризької Богоматері інцидент стався увечері 15 квітня.
Пожежники переконують, що пожежа може бути потенційно пов’язаною з ремонтом будівлі, передає місцеве видання BMF TV. За їхніми словами, зайнялося горище будівлі.
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Пожежа у соборі Паризької Богоматері
За попередніми даними, пожежа спалахнула на горищі, де проводили ремонт
Ресурс пише, що у підсумку людей з храму було евакуйовано. На місці працюють кілька бригад пожежників.
Нотр-Дам загорівся у Парижі: дивіться відео
Тим часом, користувачі у соцмережах публікують фото та відео пожежі.
Що відомо про собор Паризької Богоматері? Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.
До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися.
Це вже перша резонасна пожежа у Парижі упродовж останнього часу. Зокрема, вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі французької столиці пролунав сильний вибух у булочній, в результаті чого спалахнув вогонь. У підсумку щонайменше 36 людей постраждали, серед яких був і українець, і три особи загинули: жінка із Іспанії та 2 пожежників.
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