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      У Парижі загорівся Нотр-Дам: фото, відео

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      У Парижі горить всесвітньовідомий Нотр-Дам
      У Парижі горить всесвітньовідомий Нотр-Дам / Соцмережі

      У Парижі сталася пожежа у всесвітньо відомому Нотр-Дамі. У соборі паризької Богоматері інцидент стався увечері 15 квітня.

      Пожежники переконують, що пожежа може бути потенційно пов’язаною з ремонтом будівлі, передає місцеве видання BMF TV. За їхніми словами, зайнялося горище будівлі.

      Читайте також: У житловому будинку в Парижі прогримів потужний вибух (відео)

      Нотр-Дам, Собор Паризької Богоматері, Франція, пожежа
      Пожежа у соборі Паризької Богоматері 


      За попередніми даними, пожежа спалахнула на горищі, де проводили ремонт 

      Ресурс пише, що у підсумку людей з храму було евакуйовано. На місці працюють кілька бригад пожежників.

      Нотр-Дам загорівся у Парижі: дивіться відео  

      Тим часом, користувачі у соцмережах публікують фото та відео пожежі.

      Що відомо про собор Паризької Богоматері? Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися.

      Це вже перша резонасна пожежа у Парижі упродовж останнього часу. Зокрема, вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі французької столиці пролунав сильний вибух у булочній, в результаті чого спалахнув вогонь. У підсумку щонайменше 36 людей постраждали, серед яких був і українець, і три особи загинули: жінка із Іспанії та 2 пожежників.

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Пожежа Новини культури
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