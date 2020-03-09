У парку Запоріжжя на дівчинку впала 200-кілограмова статуя: дитина померла – відео 18+

У парку "Дубовий Гай" у Запоріжжі на 10-річну дівчинку впала важка дерев’яна статуя. Інцидент трапився вдень 8 березня. Дитина отримала низку травм, від яких померла у реанімації місцевої лікарні 9 березня.

Про інцидент інформують місцеві ЗМІ та активісти із Запоріжжя у фейсбук. Так, про смерть дитини повідомив Андрій Лукін.

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Дівчинка на яку вчора, в "Дубовому Гаю" впала дерев'яна статуя, недавно померла... Чекаємо покарання винних,

– мовиться у його дописі.

Як пишуть у соцмережах, 200-кілограмова дерев’яна статуся, що впала на дитину, не була закріплена. Дівчинку до лікарні забрали у непритомному стані, у неї були переломи кінцівок і травма голови.

На ютюб-каналі "Запоріжжя-NOW" оприлюднили відеоролик перших хвилин після трагедії. На кадрах видно, як непритомна дитина лежить на землі, згодом її забирають медики.

На дівчинку у Запоріжжі впала 200-кілограмова статуя: відео 18+

У соцмережах пишуть, що на дитину впала статуя ведмедя. Схожих статуй у "Дубовому Гаю" є з десяток, там часто гуляють діти. Парк розташований майже в центрі Запоріжжя.

Раніше статуя вже падала та ледь не привадила під собою 6-річного хлопчика.

Проводиться службове розслідування. Є відео, на якому видно, як це сталося. Дитина була без нагляду батьків, вони прибігли пізніше, після нещасного випадку. Як з'ясувалося пізніше, вони святкували в одному з кафе. До того ж поруч були попереджувальні написи про те, що залазити на фігури не можна,

– розповів директор парку Олег Комаренко в коментарі "Актуально".

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