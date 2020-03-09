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      У парку Запоріжжя на дівчинку впала 200-кілограмова статуя: дитина померла – відео 18+

      - Читать новость на русском
      Дерев'яні скульптури у парку "Дубовий Гай" у Запоріжжі / Фото "Актуально"

      У парку "Дубовий Гай" у Запоріжжі на 10-річну дівчинку впала важка дерев’яна статуя. Інцидент трапився вдень 8 березня. Дитина отримала низку травм, від яких померла у реанімації місцевої лікарні 9 березня.

      Про інцидент інформують місцеві ЗМІ та активісти із Запоріжжя у фейсбук. Так, про смерть дитини повідомив Андрій Лукін.

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      Дівчинка на яку вчора, в "Дубовому Гаю" впала дерев'яна статуя, недавно померла... Чекаємо покарання винних,
      – мовиться у його дописі.

      Як пишуть у соцмережах, 200-кілограмова дерев’яна статуся, що впала на дитину, не була закріплена. Дівчинку до лікарні забрали у непритомному стані, у неї були переломи кінцівок і травма голови.

      На ютюб-каналі "Запоріжжя-NOW" оприлюднили відеоролик перших хвилин після трагедії. На кадрах видно, як непритомна дитина лежить на землі, згодом її забирають медики.

      На дівчинку у Запоріжжі впала 200-кілограмова статуя: відео 18+

      У соцмережах пишуть, що на дитину впала статуя ведмедя. Схожих статуй у "Дубовому Гаю" є з десяток, там часто гуляють діти. Парк розташований майже в центрі Запоріжжя.

      Раніше статуя вже падала та ледь не привадила під собою 6-річного хлопчика.

      Проводиться службове розслідування. Є відео, на якому видно, як це сталося. Дитина була без нагляду батьків, вони прибігли пізніше, після нещасного випадку. Як з'ясувалося пізніше, вони святкували в одному з кафе. До того ж поруч були попереджувальні написи про те, що залазити на фігури не можна,
      – розповів директор парку Олег Комаренко в коментарі "Актуально".

      Увага! Відео 18+

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя

      Публикация от Запорожье (@its_zp)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      UPD: Ребенок умер... Как оказалась деревянная скульптура в Дубовой роще падала неоднократно и после этого ее никто не распорядился убрать или закрепить! Как сообщают запорожцы в соцсетях, месяц назад эта же скульптура едва не придавила 6 летнего ребенка. А в эту пятницу она снова лежала на земле, и перед выходными ее просто подняли не закрепив что и стало причиной трагедии. Спустя сутки от городской власти нет никакой реакции. Молчит Владимир Буряк, молчит сайт Дубовой рощи. Что об этом думают запорожцы, на фото. #запорожье #запоріжжя

      Публикация от Запорожье (@its_zp)

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Новини Запоріжжя
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