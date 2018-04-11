У парламенті Вірменії одноголосно ратифікували Угоду про розширене партнерство з ЄС

Національні Збори Вірменії 11 квітня одноголосно ратифікували угоду про розширене партнерство між Республікою Вірменія, з однієї сторони, та ЄС, а також Європейським співтовариством із атомної енергії та країнами-членами цієї організації, з іншої. "За" ратифікацію проголосували 95 депутатів.

Про це повідомляє News.am

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Заступник міністра закордонних справ Вірменії Карен Назарян зазначив, що політичні питання в документі розписані у передмові, у другій частині – положення, які стосуються політичного діалогу та реформ, а також співпраці у сфері безпеки. У третій частині викладено завдання, що стосуються юстиції та прав людини,

– пишуть у виданні.

За словами заступника міністра закордонних справ Вірменії, ратифікована Угода піднімає на новий рівень двосторонні відносини Вірменії з Євросоюзом, засновані на загальних цінностях та тісних зв'язках.

Зазаначимо, що договір Вірменія-ЄС був підписаний 24 листопада 2017 року у Брюсселі. Він замінив Договір про партнерство та співпрацю між Вірменією і ЄС від 1999 року, термін дії якого був вичерпаний у 2009 році та постійно продовжувався.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська заявила у Брюсселі про те, що український Уряд перебуває у постійному діалозі з Європарламентом про збільшення доступу вітчизняних компаній на ринок ЄС.