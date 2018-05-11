Майже 700 учнів і вчителів евакуювали зі Павлоградської школи №15, що на Дніпропетровщині. У будівлі розпилили невідому речовину.

Про це повідомляє відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Павлоградської міської ради.

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Сьогодні об 11 годині 56 хвилин в Павлоградській загальноосвітній школі №15 виникла надзвичайна подія: в місці загального користування невстановленою особою було розпилено речовину невідомого походження, яка викликала першіння та кашель,

– йдеться у повідомленні.

Протягом 6 хвилин була проведена евакуація учнів, учителів і персоналу школи - загалом близько 680 осіб.

"У школі проведено провітрювання, дегазація та вологе прибирання приміщень. Після дегазації приміщень фахівцями Павлоградського міськрайонного відділу лабораторних досліджень здійснений відбір проб повітря для вивчення на наявність фенолу, формальдегіду, аміаку", – зазначають у міській раді.

Водночас, як повідомляє "Радіо Свобода", у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області повідомили, що внаслідок інциденту одна людина звернулася зі скаргами на погіршення самопочуття.



У Павлограді майже 700 учнів евакуювали зі школи через розпилення невідомої речовини

Наразі, здійснюються заходи подальшої дегазації приміщень школи, розслідування причин виникнення події та встановлення причетних до цієї події.