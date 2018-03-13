У Павлограді школяр жорстоко зарізав сусіда, дитину та поранив вагітну жінку

Жертвами 11-класника стала сім'я сусідів – 30-річний чоловік та 4-річний хлопчик. Від отриманих ножових поранень вони загинули. Жінка – 35-річна вагітна, отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Встановлено, що 10 березня приблизно о 23:20 18-річний хлопець прийшов до будинку сусідів, де завдав численні ножові поранення чоловіку, жінці та їх малолітній дитині. Після розправи над родиною хлопець втік з місця скоєння злочину,

– повідомляють у поліції.

На пошуки зловмисника був задіяний весь особовий склад Павлоградського відділу поліції. За лічені години правоохоронці встановили його особу та затримали. Виявилося, хлопець звернувся за медичною допомогою до найближчої лікарні з пораненням, яке отримав, розбиваючи вікно в будинку своїх жертв.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та мотив.