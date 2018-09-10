13:41
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Парижі в українській школі провели акцію на підтримку Сущенка: фото

141 Читать новость на русском
У Парижі в українській школі провели акцію на підтримку Сущенка: фото

Учні та вчителі української школи у Парижі провели акцію на підтримку незакнно ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: Політв’язень Сущенко надіслав новий малюнок із російської в’язниці: фото

Директорка української школи в Парижі Олена Місталь розповіла, що син журналіста 4 роки відвідував їхню школу, а сам Роман брав активну участь у шкільному житті:

Цією акцією ми хочемо нагадати українцям у Парижі про Романа та підтримати його та його родину. І щоб він знав, що тут всі його пам'ятають та чекають,
– зазначила вона.

Учні та вчителі одягунли футболки з написом #FreeSushchenko та закликали інших українців за кордоном приєднатися до флешмобу.

Сущенко акція Франція
Футболки з написом #FreeSushchenko, Джерело: ukrinform.ua

Окрім того, під час акції відбулася виставка малюнків Сущенка, які він зробив у СІЗО за майже два роки. Також учасники акції написали листи Роману Сущенку та підготували свої малюнки.

Нагадаємо, голлівудські зірки і журі 75-го Венеціанського кінофестивалю закликали російську владу не допустити смерті незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова та звільнити його.

За що в Росії засудили Романа Сущенка?Журналіста Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. Російська сторона заявила, що Сущенко – полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у шпигунстві. Слухання відбувалися в закритому режимі, оскільки справа маркована грифом "цілком таємно".

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ заручники Роман Сущенко Новини Франції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сьогодні, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
сьогодні, 08:04 Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 вересня, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
9 вересня, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Український клуб безкоштовно роздасть квитки на матч Ліги Європи
 16 серпня 2017 , 09:24
Він захоплює подих: тест-драйв кросовера Citroen C3 Aircross від Авто 24
 24 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук