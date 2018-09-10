У Парижі в українській школі провели акцію на підтримку Сущенка: фото

Учні та вчителі української школи у Парижі провели акцію на підтримку незакнно ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Директорка української школи в Парижі Олена Місталь розповіла, що син журналіста 4 роки відвідував їхню школу, а сам Роман брав активну участь у шкільному житті:

Цією акцією ми хочемо нагадати українцям у Парижі про Романа та підтримати його та його родину. І щоб він знав, що тут всі його пам'ятають та чекають,

– зазначила вона.

Учні та вчителі одягунли футболки з написом #FreeSushchenko та закликали інших українців за кордоном приєднатися до флешмобу.



Футболки з написом #FreeSushchenko, Джерело: ukrinform.ua

Окрім того, під час акції відбулася виставка малюнків Сущенка, які він зробив у СІЗО за майже два роки. Також учасники акції написали листи Роману Сущенку та підготували свої малюнки.

Нагадаємо, голлівудські зірки і журі 75-го Венеціанського кінофестивалю закликали російську владу не допустити смерті незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова та звільнити його.

За що в Росії засудили Романа Сущенка?Журналіста Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. Російська сторона заявила, що Сущенко – полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у шпигунстві. Слухання відбувалися в закритому режимі, оскільки справа маркована грифом "цілком таємно".