У Пентагоні б’ють на сполох через зустріч Трампа з Путіним

Навіть у найбільш високопоставлених співробітників американського Міністерства оборони дуже мало або зовсім немає інформації про те, яких домовленостей щодо національної безпеки міг досягти президент США Дональд Трамп під час зустрічі тет-а-тет із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Представники Пентагону не можуть відповісти на запитання журналістів про те, як саміт у Гельсінкі міг вплинути на діяльність США в оборонній сфері.

"Брак інформації демонструє прогалини у взаємодії всередині адміністрації", – йдеться у статті.

Зазначається, що міністр оборони США Джеймс Меттіс, не відвідував зустріч кабінету США в середу, а також не з'являвся на публіці цього тижня й не коментував саміт.

Також інші джерела з колишніх і нинішньої адміністрацій США розповіли Washington Post, що немає нічого дивного в тому, що поширення матеріалів стосовно зустрічі на високому рівні триває кілька днів. Це може бути пов'язано з тим, що на зустрічі, яка тривала більше двох годин, не було нікого, крім президентів і їхніх перекладачів.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.