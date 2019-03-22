У Пентагоні оцінили шанси нападу Путіна на країни НАТО

У президента країни-агресора Росії Володимира Путіна немає планів нападу на країни НАТО. Ціна, яку доведеться заплатити за це, буде сильно перевищувати можливу вигоду.

Проте немає ніяких ознак того, що Путін відмовиться від тих методів, які він застосовував зовсім недавно в Азовському морі, таку думку в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив глава об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд.

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"Я не думаю, що зараз Володимир Путін має намір атакувати союзників по НАТО в звичайному сенсі цього слова, оскільки очевидно, що та ціна, яку доведеться заплатити за це, буде сильно перевищувати можливу вигоду", – зазначив Данфорд.

Генерал пояснив, що "називає Росію не противником, а конкурентом", однак у цій конкуренції є військова складова.

Залишаючи осторонь сферу ядерних сил і говорячи тільки про інші можливості, я б назвав те, що я вже згадував – і протикорабельні крилаті ракети, і балістичні, і спектр електромагнітного озброєння, і їх можливості під водою і в космосі. Але основне – це їх здатність це все об'єднати для того, щоб поставити під сумнів нашу можливість виконати союзницькі зобов'язання перед Європою,

– сказав Джозеф Данфорд, відповідаючи на питання, які військові можливості Росії турбують США найбільше.

У розвідці Естонії впевнені, що збройні сили РФ готуються до значного військового конфлікту з НАТО. В Естонії також вважають, що якщо щось несподіване трапиться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком особисто або його режимом, то буде великий ризик швидких воєнних дій з боку Росії, аби перешкодити перетворенню Білорусії в демократично прозахідну країну.