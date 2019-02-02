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      У Пентагоні планують створення перехоплювача для захисту від гіперзвукового зброї

      224 Читать новость на русском
      Пентагон
      Пентагон / Фото з відкритих джерел

      Директор агентства з протиракетної оборони США Сем Грівз заявив, що новий перехоплювач для захисту від гіперзвукової зброї знаходиться на розгляді, міністерство завершує аналіз пошуку альтернативних рішень цього питання, який будуть опубліковані найближчим часом.

      Про це Грівз розповів під час виступу у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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      Фахівці в якості засобу для захисту від гіперзвукової зброї розглядають і системи спрямованої енергії. Пентагон "по суті оцінює доступний на даний момент набір перехоплювачів з метою з'ясувати, чи достатньо вони швидкі", щоб захистити від гіперзвукових ракет.

      Аналіз знаходиться на етапі остаточного узгодження в міністерстві і незабаром його буде опубліковано,
      – заявив генерал.

      Проте Грівз наголосив, що США поки не мають потреби у нових системах перехоплення.

      Крім того Пентагон налаштовує свої системи управління ПРО таким чином, щоб вони вже зараз могли "бачити різницю між балістичними погрозами і гіперзвуковою зброєю". Він також зазначив, що "виведені в космосі засоби виявлення в поєднанні з розташованими на землі аналогами необхідні для протистояння загрозам".

      Сполучені Штати активізували дослідження у сфері гіперзвукового озброєння у відповідь на проведене у Росії випробування нової ракетної системи "Авангард".

      Що таке "Авангард"?Інше найменування періоду розробки: РС-26 "Рубіж". Це російський рухомий ґрунтовий ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичної ракетою. Є розвитком проекту "Ярс" з новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони.

      Теги: Новини політики Зброя Новини США Пентагон
      Джерело: 24 Канал
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