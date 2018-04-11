Воєнний удар по Сирії: у Пентагоні роз'яснили ситуацію

Сполучені Штати розглядають варіанти військових ударів по позиціях сирійського режиму Башара Асада.

Інформацію про це підтвердив міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомляє AFP News.

"Ми й наші союзники продовжуємо оцінювати розвіддані, ми досі працюємо над цим", – відповів Меттіс на запитання, чи має він достатньо доказів для того, щоб звинувачувати Асада у застосуванні хімічної зброї в сирійській Думі.

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У той же час, він наголосив, що США готові застосувати військові варіанти, якщо це буде доречним.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що Якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".



Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії протягом 72 годин.