У Пентагоні розповіли, за яких умов пом'якшать санкції проти КНДР

Міністр оборони США Джеймс Меттіс озвучив головну умову, яка стане кроком до пом'якшення санкцій США проти Північної Кореї.

Про це пише DW.

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Міністр оборони США заявив, що лише суттєві кроки зі сторони Пхеньяну на шляху до повного ядерного роззброєння, які "піддаються перевірці", можуть послабити санкції, накладені Сполученими Штатами Америки на Північну Корею.

Про це очільник Пентагону заявив 3 червня в Сінгапурі перед зустріччю з колегами з Японії та Південної Кореї.

Меттіс вважає, що зараз важливо зберігати всі штрафні заходи, окреслені відповідними резолюціями ООН.

В свою чергу Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера також закликав дотримуватися жорсткої позиції щодо КНДР.

Попередній досвід демонструє, що важливо не нагороджувати саму готовність Північної Кореї до переговорів,

– зауважив він.

Очільник Міністерства оборони Південної Кореї Сон Ен Му виступив за кредит довіри для КНДР. За його словами, Сеул робить ставку на діалог з сусідами Корейського півострова.

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Якщо піддавати сумнівам мотиви Кім Чен Ина, це може ускладнити діалог і прогрес переговорів,

– сказав південнокорейський міністр.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.



Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.



30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.



1 червня очільник Білого дому підтвердив, що саміт за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ина, запланований на 12 червня у Сінгапурі, таки відбудеться.