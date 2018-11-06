У Пентагоні заявили, що Росія та Китай кидають виклик США

За словами голови Комітету начальників штабів ВС США генерала Джозефа Данфорду, "суперництво не обов'язково повинно переходити у стадію конфлікту"

Про це Джозеф Данфорд заявив під час свого виступу який транслював DVIDS.

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Росія і Китай кидають зараз найбільш серйозний виклик США, оскільки прагнуть перешкодити зміцненню американського впливу в різних регіонах світу. Таку думку висловив в понеділок голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, виступаючи в Університеті Дьюка в Дарем (штат Північна Кароліна).

Дві країни – Росія і Китай – змагаються з нами. Ми повинні враховувати це при визначенні пріоритетів в нашій військовій політиці, щоб бути готовими дати відповідь на якийсь один кинутий нам виклик або на комбінацію з декількох викликів. Ми здійснюємо військове планування з урахуванням можливих несподіванок. Росія і Китай кидають нам виклик, прагнучи перешкодити поширенню нашої військової присутності,

– заявив генерал Джозеф Данфорд

Він наголосив, що "суперництво не обов'язково повинно переходити у стадію конфлікту".

На питання про роль військової дипломатії генерал Данфорд зазначив, що на посаді голови КНШ 60 відсотків свого часу він приділяє контактам із закордонними військовими керівниками.

"Зі своїм колегою з Росії ми зустрічалися три рази. В основному такі контакти націлені на те, щоб звести до мінімуму ризики, і для обговорення ситуації в зонах криз. Ми також обмінюємося думками з таких питань, як ситуація в Сирії і проблеми контролю над озброєннями. У Росії свій погляд на наші дії, і ми погоджуємося не погоджуватися", – сказав Джозеф Данфорд.

Він зазначив, що за останні десять років Росія наростила свої військово-морські сили, модернізувала свої стратегічні ядерні сили, розширила можливості для дій в кіберпросторі і космосі.

"Ми намагаємося пояснити їм, як ми реагуємо на ті виклики, які вони нам кидають", – додав генерал.