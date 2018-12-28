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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Пентагоні заявили, що сили Асада не входили в район Манбідж

      184 Читать новость на русском
      Пентагон
      Пентагон / Фото з відкритих джерел

      Міністерство оборони Сполучених Штатів Амерки спростувало заяву сирійської армії про те, що її військові увійшли в район Манбідж на північному заході Сирії.

      Про це повідомило видання Анадолу з посиланням на заяву Пентагона.

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      Інформація про вхід сил режиму Башара Асада в район Манбідж не відповідає дійсності,
      – йдеться у повідомленні.

      Очолювана США міжнародна коаліція проти терористичної організації Ісламська держава також спростувала інформацію про те, що війська Асада увійшли в район Манбідж.

      Раніше у п'ятницю, 28 грудня, сирійська армія заявила, що вперше за шість років увійшла в місто Манбідж. Однак місцеві жителі не підтвердили цю інформацію.

      За даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, урядові сили зупинилися на околиці, між Манбідж і контрольованою турецькими військовими територією.

      Теги: Новини США Війна у Сирії Пентагон
      Джерело: 24 Канал
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