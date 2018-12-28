У Пентагоні заявили, що сили Асада не входили в район Манбідж
Міністерство оборони Сполучених Штатів Амерки спростувало заяву сирійської армії про те, що її військові увійшли в район Манбідж на північному заході Сирії.
Про це повідомило видання Анадолу з посиланням на заяву Пентагона.
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Інформація про вхід сил режиму Башара Асада в район Манбідж не відповідає дійсності,
– йдеться у повідомленні.
Очолювана США міжнародна коаліція проти терористичної організації Ісламська держава також спростувала інформацію про те, що війська Асада увійшли в район Манбідж.
Раніше у п'ятницю, 28 грудня, сирійська армія заявила, що вперше за шість років увійшла в місто Манбідж. Однак місцеві жителі не підтвердили цю інформацію.
За даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, урядові сили зупинилися на околиці, між Манбідж і контрольованою турецькими військовими територією.