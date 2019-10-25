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      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У перестрілці в Харкові загинув Володимир Борох, – соцмережі

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      Перед стріляниною в Харкові група чоловіків засідала у кафе
      Перед стріляниною в Харкові група чоловіків засідала у кафе / фото із соцмереж

      Під час стрілянини у Харкові, за попередньою інформацією, постраждав поплічник терориста "Оплоту" Євгена Жиліна – Григорій Ісаков на прізвисько "Жора". А його "права рука", чоловік на ім’я Володимир Борох загинув.

      Перед смертельною стріляниною "Жора" з групою чоловіків сидів у кафе "Захват". Там між ними виникла словесна перепалка, яка увінчалася перестрілкою на парковці. Про це пишуть у соцмережах.

      Основне: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

      Убитий в перестрілці – Володимир Борох, відомий як "Тайсон", права рука "Жори". Сам "Жора" зараз в 4-тій лікарні з проникаючим пораненням в груди. Автівку, на якій приїхав один із учасників стрілянини, вже знайшли спаленою,
      – йдеться в дописі.

      Один з учасників стрілянини встиг втекти до вокзалу, де його помітили і підстрелили поліцейські. У соцмережах пишуть, що чоловік мав з собою декілька гранат, одна з них від пострілу здетонувала. За іншою версією, зловмисник намагався кинути гранату у поліцейських, втім не встиг – вона вибухнула в нього в руках.

      Що ще відомо про стрілянину у Харкові? Вона трапилась посеред білого дня 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові.

      Як кажуть у поліції, 2 невідомих вистрілили зі зброї у 2 інших чоловіків. Один з них помер дорогою до лікарні, іншому надають необхідну допомогу. При цьому поліція вже відшукала авто, на якому втекли зловмисники, воно було підпалене.

      Метою нападників міг бути Григорій Ісаков на прізвисько "Жора" – колишній учасник спортивного клубу "Оплот". Ісаков був близьким товаришем глави "Оплоту", відомого терориста Євгена Жиліна. На Ісакова вже раніше скоювали замах.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Жертви Стрілянина у Харкові Новини Харкова
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