У Перу щонайменше 10 людей померли після вживання зараженої хімікатами їжі

Щонайменше 10 людей померли у Перу в селі Сан-Хосе де Ушуа після вживання зараженої хімікатами їжі. Ще десятки людей захворіли.

Як повідомляє Радіо Свобода, трагічний інцидент стався 6 серпня на похоронах.

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За словами міністра охорони здоров’я країни Сільвіа Песса, у продуктах, схоже, були органічні фосфати, хімікати, що використовуються в пестицидах.

Також зазначається, що останніми місяцями в цьому районі було зареєстровано два випадки отруєння органофосфатом.