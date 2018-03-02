У Петра Порошенка немає відпусток та новий газовий бізнес: хто за ним стоїть?

Таємна відпустка Президента на Мальдівських островах сумою не менше ніж 500 тисяч доларів: відповіді гаранта. Звідки взялася компанія "Аркона" та хто нею керує.

Прес-конференція президента Петра Порошенка – той рідкісний момент, коли журналісти мають змогу напряму поставити запитання главі держави. У тому числі й ті, які ігнорувались у відповідях на письмові запити в Адміністрацію президента. Одне з таких запитань – щодо таємного відпочинку Петра Порошенка на Мальдівських островах. Куди, як показало розслідування, він із супутниками летів під вигаданими іменами. Відпустка, яка, за підрахунками, вартувала не менше півмільйона доларів, була організована за усіма законами конспірації. Хоча мова про главу держави – який мав би слугувати взірцем підзвітності та прозорості влади.

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Про все це запитав президента на прес-конференції Михайло Ткач.

Інформація була повідомлена публічно, мій переліт був оформлений до вимог чинного законодавства. А те, що у вас немає доступу до бази даних прикордонників, то їх і не може бути, бо це є персональні дані, і ви не маєте права їх мати. Але якщо будь-який компетентний орган захоче перевірити прикордонників, то безперечно, знайде усю необхідну інформацію. Щодо відпусток, то у Президента України їх немає, оскільки він не може доручити виконання своїх обов’язків відповідно до Конституції – нікому,

– повідомив Президент України Петро Порошенко.

Питання, чому на борту зареєстрованих пасажирів не було прізвища Порошенка? Чи летів на Мальдіви разом з ним Борис Вложкін? Чи правда, що для таємного відпочинку в аеропорту Києва реконструювали кермівну доріжку та місце для парковки літака «F» та скільки закордонних поїздок у приватних справах мав Порошенко під час перебування на найвищій державній посаді – залишилися без відповідей.

Новий газовий бізнес. Оточення Петра Порошенка.

Напівдержавна компанія «Укрнафта» роками вивчала й досліджувала велике газове родовище в Полтавській області. Щоб нарешті почати на ньому заробляти, лишалось тільки придбати в держави ліцензію на власне видобуток вуглеводнів з підготовленого родовища. Але неочікувано і поза будь-яким конкурсом такий спецдозвіл за заниженою ціною відійшов не напівдержавній "Укрнафті", а зовсім іншій, маловідомій приватній фірмі. На ринку заговорили, що за нею стоять інтереси оточення українського президента. Своє розслідування провів Олександр Чорновалов. І знайшов цьому документальне підтвердження.

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Компанія ПАТ «Укранафта» є найбільшою в Україні нафтовидобувною компанією. Контрольний пакет її акцій належить державі, трохи менше половини – олігарху Ігорю Коломойському. Протягом 2014-2015 років, коли "Укрнафту" очолив Пітер Ванхеке, лояльний до Ігоря Коломойського, компанія майже перестала сплачувати до українського бюджету ренту – обов'язковий податок з видобутку нафти та газу.

Зненацька, з'являється ТОВ «Компанія Аркона», яка взялася ні звідки, їх ніхто не знає: ні кінцевих власників, ні менеджменту там немає. Вона невідомо яким чином отримує ліцензію за невисоку ціну видобувати газ на Полтавщині. Сумарна вартість покладів, доступ до яких отримала маловідома фірма в разі успішного видобутку становила понад 12 мільярдів гривень. У неї є відомі покровителі з Банкової на ринку говорили майже з перших днів після видачі спецдозволу, але документально довести це нікому не вдавалося. За цією фірмою, стоять наближені особи до Петра Порошенка. Тепер вони мають право видобувати газ на мільярди гривень найперспективніших родовищ.