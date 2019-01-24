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      У підгузках для немовлят знайшли небезпечні хімікати

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      Підгузки містять хімікати
      Підгузки містять хімікати / pixabay.com

      Тести показали, що в підгузках є потенційно небезпечні речовини, зокрема гліфосат, який з 1970-х років використовують у сільському господарстві для боротьби з бур'янами.

      Про це повідомляє ВВС з посиланням на французьке національне медичне агентство Anses.

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      Для дослідження взяли зразки різних марок одноразових підгузків, які доступні на французькому ринку. У звіті дослідники не вказали бренди.

      Але деякі торгові марки представлені не лише у Франції, зазначають дослідники. Агенство вважає, що потрібно зменшити кількість хімічних сполук в одноразових підгузках.


      Підгузки містять хімічні речовини для боротьби з бур'янами

      Міністерка охорони здоров’я Франції Аньєс Бузин заявила, що "немає безпосереднього ризику" для здоров’я дітей.

      Утім, у спільній заяві міністрів охорони здоров’я, фінансів, навколишнього середовища Франції до виробників підгузників дали 15 днів для того, щоб вжити заходів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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