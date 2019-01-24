У підгузках для немовлят знайшли небезпечні хімікати

Тести показали, що в підгузках є потенційно небезпечні речовини, зокрема гліфосат, який з 1970-х років використовують у сільському господарстві для боротьби з бур'янами.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на французьке національне медичне агентство Anses.

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Для дослідження взяли зразки різних марок одноразових підгузків, які доступні на французькому ринку. У звіті дослідники не вказали бренди.

Але деякі торгові марки представлені не лише у Франції, зазначають дослідники. Агенство вважає, що потрібно зменшити кількість хімічних сполук в одноразових підгузках.



Підгузки містять хімічні речовини для боротьби з бур'янами

Міністерка охорони здоров’я Франції Аньєс Бузин заявила, що "немає безпосереднього ризику" для здоров’я дітей.

Утім, у спільній заяві міністрів охорони здоров’я, фінансів, навколишнього середовища Франції до виробників підгузників дали 15 днів для того, щоб вжити заходів.

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