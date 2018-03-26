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У Південній Кореї представили несподіваний продукт проти похмілля

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Морозиво від похмілля
Морозиво від похмілля

Жителі Південної Кореї тепер зможуть подолати симптоми похмілля завдяки спеціальному морозиву. Продаж незвичного продукту стартував у великій мережі магазинів.

Морозиво від похмілля назвали Gyeondyo-bar, передає Highsnobiety.

Відомо, що зверху смаколик покритий фруктовою оболонкою зі смаком грейпфрута, а всередині містить спеціальний сік, який допомагає від похмілля.

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Gyeondyo-bar полегшить життя тим, кому потрібно зранку йти на роботу з важкою головою. Наше морозиво рятує від наслідків нічних застіль, тому вам більше не доведеться страждати весь день від жахливих наслідків похмілля,
– стверджують виробники.

Морозиво вже має неабияку популярність серед місцевого населення. Дехто його навіть споживає "не за призначенням", а просто, щоб насолодитись незвичним смаком.


Морозиво Gyeondyo-bar


Морозиво від похмілля

Теги: Здорове життя LifeStyle Південна Корея Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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