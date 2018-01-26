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У Південній Кореї спалахнула лікарня: десятки загиблих

06:38, сьогодні 204 Читать новость на русском
Пожежа в лікарні у Південній Кореї
Пожежа в лікарні у Південній Кореї / Getty Images

У п'ятницю, 26 січня, у Південній Кореї в результаті пожежі в лікарні, яка також була будинком для людей похилого віку, загинула 31 особа, ще понад 40 осіб постраждали.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, загоряння сталося у відділенні невідкладної допомоги. Воно розташоване на першому поверсі головної будівлі лікарні.

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Для приборкання вогню вогнеборцям знадобилося трохи більше півтори години.

Під час пожежі в лікарні перебували близько 100 пацієнтів.

Теги: Південна Корея Пожежа Жертви
Джерело: 24 Канал
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