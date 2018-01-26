У Південній Кореї спалахнула лікарня: десятки загиблих
06:38, сьогодні 204 Читать новость на русском
У п'ятницю, 26 січня, у Південній Кореї в результаті пожежі в лікарні, яка також була будинком для людей похилого віку, загинула 31 особа, ще понад 40 осіб постраждали.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, загоряння сталося у відділенні невідкладної допомоги. Воно розташоване на першому поверсі головної будівлі лікарні.
Читайте також: Аварію гелікоптера у Кременчуці показали з висоти пташиного польоту: фото та відео
Для приборкання вогню вогнеборцям знадобилося трохи більше півтори години.
Під час пожежі в лікарні перебували близько 100 пацієнтів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Міністр інфраструктури прогнозує зникнення маршруток11 грудня 2017 , 21:06
Епоха Путіна і Суркова відходить у минуле, – експерт22 серпня 2017 , 11:58
У центрі Києва сталася незвична ДТП8 грудня 2017 , 04:11