У Північній Македонії автобус на швидкості вилетів у яр: 14 загиблих і більше 30 поранених

У Північній Македонії неподалік Скоп'є 14 лютого сталась страшна аварія за участю автобуса. Транспорт провалився у яр і перекинувся. Семеро людей загинули на місці, ще семеро – померли у лікарні. Понад 30 осіб зазнали поранень.

Автобус перевозив близько 50 робітників та студентів. За словами міського голови Арбена Тараварі, транспорт прямував зі Скоп'є до міста Гостивар, де жили всі пасажири, які перебували на борту, пише DW.

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Серед постраждалих є вагітна жінка. Шестеро людей перебувають у критичному стані.

Thirteen killed in bus accident in North Macedoniahttps://t.co/yWvBXhDEj0 pic.twitter.com/YNpS94hKm7 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) 14 лютого 2019 р.

У зв'язку із трагедією, прем'єр-міністр країни Зоран Заєв оголосив два дні національної жалоби. Крмі того, уряд Північної Македонії збирається екстрене засідання.

З яких причин транспортний засіб зійшов з дороги – наразі з'ясовує слідство.