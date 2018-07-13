У платіжній системі MasterCard трапився збій
Користувачі платіжної системи MasterCard в США, Великобританії, Нідерландах, Україні, Росії та інших країнах зіткнулися з труднощами.
Про це повідомляє Securitylab.
Збій трапився ввечері 12 липня. Власники банківських карт по всьому світу не могли проводити фінансові операції з оплати товарів і послуг, а також знімати готівку в банкоматі.
Читайте також: MasterСard випустили картки із вбудованим сканером відбитка пальця
Представники MasterCard підтвердили збій в системі. Наразі сервіс працює в штатному режимі.
В MasterCard пояснили, що проблеми виникли через оновлення програмного забезпечення.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік25 лютого , 11:01
Ми завершуємо проведення АТО, – Полторак назвав дату23 квітня , 10:53
Гриценко каже, що Захід не зацікавлений залишити Порошенка при владі26 січня , 00:55