У платіжній системі MasterCard трапився збій

Користувачі платіжної системи MasterCard в США, Великобританії, Нідерландах, Україні, Росії та інших країнах зіткнулися з труднощами.

Про це повідомляє Securitylab.

Збій трапився ввечері 12 липня. Власники банківських карт по всьому світу не могли проводити фінансові операції з оплати товарів і послуг, а також знімати готівку в банкоматі.

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Представники MasterCard підтвердили збій в системі. Наразі сервіс працює в штатному режимі.

В MasterCard пояснили, що проблеми виникли через оновлення програмного забезпечення.