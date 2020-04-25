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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Подільську більше хворих, ніж у мільйонній Одесі: коронавірус тут підтвердили у 32 медиків

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      У Подільській лікарні захворіли 32 медики
      У Подільській лікарні захворіли 32 медики / Фото Одеської ОДА

      У Подільську, що Одещині, зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу в області. Саме тут минулого тижня помер 60-річний сімейний лікар, а нині COVID-19 підтвердили у понад 30 його колег.

      Станом на 25 квітня найбільший спалах в області зафіксований у Подільську – 88 випадків. У той час, як в Одесі – 52 випадки і 30 шпиталізованих. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

      Раніше Місто Подільськ на Одещині ізолювали через масові випадки COVID-19

      Саме у Подільську 19 квітня помер 60-річний лікар сімейної медицини. Нині надійшли результати аналізів його колег, з яким він контактував в останній дні життя. Як повідомив голова Одеської ОДА, 32 медпрацівники отримали позитивні результати на COVID-19.

      Остаточні результати ПЛР-тестів медперсоналу міської лікарні ще очікують. Через ситуацію, що склалася у місті, екстрено збирають комісію з надзвичайних ситуацій.

      Загалом на Одещині лабораторно підтвердили 183 випадки коронавірусу, троє осіб померли

      Де розташований Подільськ 

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Лікування Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Новини Одеси Новини України
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