У Подільську більше хворих, ніж у мільйонній Одесі: коронавірус тут підтвердили у 32 медиків

У Подільську, що Одещині, зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу в області. Саме тут минулого тижня помер 60-річний сімейний лікар, а нині COVID-19 підтвердили у понад 30 його колег.

Станом на 25 квітня найбільший спалах в області зафіксований у Подільську – 88 випадків. У той час, як в Одесі – 52 випадки і 30 шпиталізованих. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Раніше Місто Подільськ на Одещині ізолювали через масові випадки COVID-19

Саме у Подільську 19 квітня помер 60-річний лікар сімейної медицини. Нині надійшли результати аналізів його колег, з яким він контактував в останній дні життя. Як повідомив голова Одеської ОДА, 32 медпрацівники отримали позитивні результати на COVID-19.

Остаточні результати ПЛР-тестів медперсоналу міської лікарні ще очікують. Через ситуацію, що склалася у місті, екстрено збирають комісію з надзвичайних ситуацій.

Загалом на Одещині лабораторно підтвердили 183 випадки коронавірусу, троє осіб померли

Де розташований Подільськ