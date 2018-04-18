У поліції назвали причину нашестя ромів на вокзалі у Києві

Чимала група ромів, яка перебувала на залізничному вокзалі Києва, приїжджала до міста на Провідну неділю, або як її ще називають – гробки. Українці не зверталися до зі скаргами на ромів до поліції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир батальйону Патрульнії поліції України Євген Зборовський.

"Позавчора вночі відпрацьовували традиційно з 5 до 8 години ранку парковку перед входом на Центральний вокзал: 5 автопатрулів і я в тому числі. Жоден громадянин не підійшов і не вказав, що відбуваються протиправні дії на вокзалі", – мовиться у повідомленні правоохоронця.

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Зборовський додав, працівники вокзалу теж не скаржилися на поведінку ромів.

"Приїжджаю особисто на вокзал, рухаємося до залів очікування, по дорозі бачу компанію з 7 осіб обслуговуючого персоналу вокзалу, підходимо до них, запитую чи є якісь проблеми з ромами. Абсолютно спокійно відповідають, що жодних проблем немає, випадків, щоб до когось чіплялися чи грабували не чули, все, як завжди, на "гробки", приїхали-поїхали", – пояснив поліцейський.

Він зазначив, що до Києва роми приїхали по цукерки, які люди приносять на кладовища і кладуть на могили.

Так, приїхали через півкраїни на гробки в Київ, щоб нагребти повні мішки цукерок, які Ви для чогось лишаєте на цвинтарях, як своєрідне запрошення. Так, роми часто не найвихованіші і не найкультурніші представники нашого багатонаціонального суспільства, і часто поводяться надзвичайно нахабно, але за останні дні жодного підвищення кількості крадіжок на вокзалі не зафіксовано,

– наголосив Зборовський.

Він також пояснив, що поліція не має права нічого застосовувати проти ромів, які просто сплять на вокзалі.

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