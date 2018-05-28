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У поліції оприлюднили деталі перебігу слідства за фактом нападу на Стерненка

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Місце нападу на Сергія Стерненка
Місце нападу на Сергія Стерненка / Соцмережі

Наразі слідство не довіряє жодній зі сторін у справі за фактом нападу на колишнього очільника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка. За словами правоохоронців, викликають сумніви, як свідчення імовірного нападника, так і є питання щодо самого громадського активіста.

Про це повідомив радник очільника поліції Одеської Руслан Форостяк, передає "Громадське".

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За його словами, за фактом нападу на активіста відкрито три справи: замах на вбивство, завдання тілесних ушкоджень і навмисне вбивство.

"Слідство не довіряє ні одній, ні іншій стороні, а опирається на факти. Дві сторони надають протилежні за змістом свідчення", – зазначив представник поліції. 

Водночас він додає, що наразі правоохоронці переглядають камери спостереження, аби з'ясувати, яка зі сторін здійснила напад.

Наразі у матеріалах справи є лише один ніж, і експертиза встановила, що всі рани було завдано з допомогою лише одного ножа. Свідок (чоловік, який вижив після поранення ножем – 24 Канал) стверджує, що вони з товаришем просто йшли вулицею, а невідома їм особа напала на них з ножем. Але ці свідчення у слідства теж викликають сумнів. А щодо необхідної оборони, то виникає запитання, чому було не надано належну медичну допомогу чоловікові, який помирав. Але прокуратура справи не порушила. Однак я зазначу, що запитання є до медичного персоналу, а не до Стерненка, його дівчини, чи перехожих,
– додав Форостяк.

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти.

Згодом зловмисника Олександра Ісайкула затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину, проте невдовзі чоловіка відпустили та тепер він має статус свідка у справі.

Теги: Новини Одеси Сергій Стерненко Кримінальні новини Розслідування Поліція Новини України
Джерело: 24 Канал
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