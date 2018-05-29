У поліції оприлюднили фоторобот ймовірного убивці журналіста Аркадія Бабченка

Поліція склала фоторобот ймовірного вбивці журналіста Аркадія Бабченка. На місці вбивства продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. За фактом загибелі журналіста у Дніпровському районі столиці відкрито кримінальне провадження.

Відповідний допис і фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка у Facebook розмістив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. На теперешній час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій". Слід зазначити, що у лютому 2017 року журналіст виїхав з Росії через переслідування.

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.