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У поліції розповіли, хто напав на фанатів "Ліверпуля"

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Напад на фанатів
Напад на фанатів "Ліверпуля" / Фото з вільних джерел

Затримані за побиття вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" є студентами одного з вищих навчальних закладів Києва.

Про це заявив начальник столичного відомства Андрій Крищенко.

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"Двоє були затримані, доставлені в районне управління, це громадяни України 1997 року народження, студенти одного з вузів Києва", – уточнив він.

За словами Крищенка, від дачі показань затримані відмовилися.

Глава поліції Києва додав, що правоохоронці поінформували консульство Великої Британії про інцидент.

Нагадаємо, ввечері четверга, 24 травня, у центрі Києва неподалік НСК "Олімпійський" група осіб у масках напали на вболівальників англійського "Ліверпуля".

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Ліга чемпіонів Реал – Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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