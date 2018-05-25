У поліції розповіли, хто напав на фанатів "Ліверпуля"
Затримані за побиття вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" є студентами одного з вищих навчальних закладів Києва.
Про це заявив начальник столичного відомства Андрій Крищенко.
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"Двоє були затримані, доставлені в районне управління, це громадяни України 1997 року народження, студенти одного з вузів Києва", – уточнив він.
За словами Крищенка, від дачі показань затримані відмовилися.
Глава поліції Києва додав, що правоохоронці поінформували консульство Великої Британії про інцидент.
Нагадаємо, ввечері четверга, 24 травня, у центрі Києва неподалік НСК "Олімпійський" група осіб у масках напали на вболівальників англійського "Ліверпуля".
Джерело: 24 Канал
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