У поліції розповіли подробиці ДТП на трасі Київ – Харків: загинула літня жінка та дитина

У неділю, 22 липня, о 9.30 годині на 75 кілометрі автодороги Київ – Харків поблизу міста Березань Баришівського району легковий автомобіль зіткнувся з припаркованою вантажівкою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Читайте також: В Івано-Франківську BMW влетів у припаркований тролейбус: фото

52-річний житель м. Запоріжжя, водій автомобіля "Ford Mondeo", не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою "ДАФ", що була припаркована у спеціально призначеному місці,

– повідомили у поліції.

Внаслідок зіткнення від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинули двоє пасажирів автомобіля "Ford" – 73-річна мати водія та його 10-річна донька.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ – Харків у моторошній ДТП загинуло дві людини.