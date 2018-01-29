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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

У поліції спростували інформацію про смерть другого потерпілого внаслідок стрілянини у Києві

17:44, сьогодні 218 Читать новость на русском
Другий потерпілий унаслідок стрілянини у Києві перебуває у задовільному стані
Другий потерпілий унаслідок стрілянини у Києві перебуває у задовільному стані / Соцмережі

Директор департаменту комунікації Нацполіції України Ярослав Тракало заявив, що інформація щодо смерті другого пораненого у результаті стрілянини біля станції метро "Берестейська" у Києві не відповідає дійсності.

Таку заяву представник правоохоронних органів зробив у коментарі УНІАН.

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"Інформація про те, що другий поранений внаслідок стрілянини біля станції метро "Берестейська" начебто помер у кареті "швидкої" не відповідає дійсності", – зауважив він.

За його словами, чоловік наразі перебуває у задовільному стані.

"В нього медики констатували поранення не живота, як пишуть, а руки", – наголосив Тракало.

Нагадаємо, 29 січня на вулиці Лагерна у Києві застрелили чоловіка. На місце приїхала швидка і 5 екіпажів поліції. Як уточнили у поліції, загинув 35-річний працівник однієї з приватних охоронних фірм.

Згодом у Шевченківському районі столиці працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 28-річний чоловік з Вінницької області, який також працює в охоронній структурі та раніше був судимий за крадіжки.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
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