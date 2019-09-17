У поліції відреагували на підпал будинку ексочільниці Нацбанку Гонтаревої

У поліції розглядають різні версії щодо пожежі у будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої, однією з них є підпал. Крім того, правоохоронці на записах з камер відеоспостереження помітили, як вночі через паркан перелазив невідомий чоловік. Також цікавим є той факт, що на місці перебував лише 1 охоронець, хоча нещодавно будинок Гонтаревої охороняли 6 осіб.

Екс-голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що невідомі підпалили її будинок під Києвом і він згорів дощенту. Сталося це уночі проти 17 вересня у селі Гореничі. За словами, колишньої очільниці Нацбанку, у цей час у домі нікого не було, а вона сама наразі перебуває та працює в Лондоні.

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У поліції Київської області підтвердили, що пожежа сталася у будинку, що належить Гонтаревій. Речник відомства Микола Жукович зауважив, однією з версій слідство розглядає підпал. Водночас правоохоронці не виключають й інші версії, як, до прикладу, необережне поводження з вогнем або коротке замикання, пише "Громадське".

За інформацією пресслужби Нацполіції, правоохоронці попередньо встановили, що охоронець будинку вночі почув сторонній шум, а коли вийшов на подвір’я, то побачив загоряння покрівлі будинку. Крім того, на записах з камер відеоспостереження поліцейські побачили, як близько 03:00 години ночі невідомий, якого підозрюють у вчинені підпалу, перелазив через паркан.

У поліції додали, що з травня цей будинок використовували як дачний, а до вересня поточного року територія домоволодіння перебувала під охороною 6 працівників. Однак, коли сталася пожежа, на місці був лише 1 охоронець.

Наразі поліція встановлює усі обставини займання, тривають слідчі дії. Також правоохоронці вживають заходи з пошуку й встановлення особи, яка могла вчинити підпал. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Вона передбачає позбавлення волі на термін від трьох до десяти років.

Зауважимо, що це вже не перший нещасний випадок, який упродовж останнього часу трапився з Валерією Гонтаревою та її близьким оточенням. Зокрема, на початку вересня її у Лондоні на пішохідному переході збив автомобіль. А за деякий час Гонтарева заявила, що машину її невістки та повної тезки спалили. І все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, а також обшуків у її українських помешканнях. Колишня голова Нацбанку, зі свого боку, говорить про погрози.

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До прикладу, після того, як на початку серпня 2019 року ГПУ викликала її на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича, Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні. Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський зазначив, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. Гонтарева ж наголосила, що вважає такі заяви олігарха погрозою та підкреслила, "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть".